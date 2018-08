Verbeek bezorgd om Feyenoord: ‘Die achterlijke tackle is niets voor hem’

Gertjan Verbeek ziet een belangrijke taak weggelegd voor Giovanni van Bronckhorst bij Feyenoord. De analist van FOX Sports merkt dat er iets niet in de haak is bij de Rotterdammers: hij bespeurt 'irritatie' bij Feyenoord en geeft aan dat Van Bronckhorst eraan moet werken om de situatie te verbeteren.

Na de Europese uitschakeling op donderdag tegen AS Trencín (1-1) sprak Van Bronckhorst van een 'goede wedstrijd'. Verbeek zegt te begrijpen dat de oefenmeester zijn ploeg in bescherming nam. "Maar het missen van zoveel kansen heeft ook te maken met scherpte. Dat is net die één of twee procent hoe het zit in de groep. De sfeer, hoe ga je met elkaar om en hoe bezeten ben je om die wedstrijd echt te willen winnen?", aldus de ex-trainer van Feyenoord. "In voetbal is het altijd goed of slecht. Hoe je het ook wendt of keert, als je zoveel kansen mist is het slecht."

"Giovanni moet nu proberen dat rust bij elkaar te bewaren en zorgen dat er een team komt te staan dat in dingen gaat geloven", draagt Verbeek zijn collega-trainer op. "Aan de wijze waarop er irritatie is, blijkt dat er iets mankeert in de teamspirit. De mentale weerbaarheid is minimaal. Dan zie je Steven Berghuis in de slotfase ook een achterlijke tackle maken. Dat is niets voor hem. Hij doet het wel en het komt ergens vandaan, dat moet je opsporen en aan werken." Zondagmiddag treedt Feyenoord voor eigen publiek aan tegen Excelsior.