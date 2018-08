Zondag, 19 Augustus 2018

Talentvolle verdediger verruilt Ajax voor Liverpool

In januari gaat Tottenham Hotspur een poging ondernemen om Kieran Tierney los te weken bij Celtic. The Spurs zijn van plan om zich met een bedrag van twaalf miljoen te melden in Glasow. (Daily Mail)

Manchester United hoeft in de komende weken geen bod van Barcelona op Paul Pogba meer te verwachten. De Catalanen hebben besloten om nog een jaar te wachten met het binnenhalen van de Franse middenvelder. (Daily Express)

De toekomst van Ki-Jana Hoever ligt bij Liverpool. Het was eerder al bekend geworden dat de jonge verdediger Ajax zou gaan verlaten en Manchester United, Manchester City en Chelsea hadden ook interesse. (The Sun)

Burnley gaat in januari een poging ondernemen om Nicolas Pépé los te weken bij Lille OSC. The Clarets bereiden een bod van zeventien miljoen euro voor op de vleugelaanvaller. (The Sun)

Bij Aston Villa hoopt men Sheyi Ojo nog altijd op huurbasis over te kunnen nemen van Liverpool. Het is onduidelijk of the Reds mee willen werken aan een tijdelijk vertrek van de vleugelaanvaller. (The Sun)