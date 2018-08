‘Het zou vreemd zijn als Chelsea me laat gaan zonder een vervanger te halen’

Eden Hazard denkt niet dat hij deze maand nog vertrekt bij Chelsea. De 27-jarige aanvaller wordt nog altijd in verband gebracht met Real Madrid, maar het zou volgens Hazard 'een beetje vreemd' zijn als Chelsea nog meewerkt aan een transfer. De Belg benadrukt in gesprek met RMC Sport dat hij gelukkig is om Stamford Bridge, ondanks zijn eerder uitgesproken vertrekwens.

Na het WK zei Hazard nog dat het 'misschien tijd is om eens iets anders te ontdekken'. Het laatste woord was echter aan Chelsea, voegde hij daaraan toe. Na de 3-2 zege op Arsenal van zaterdag roept Hazard die uitspraken in herinnering. "Iedereen weet wat ik na het WK heb aangegeven. Er is veel gezegd, veel onzin, maar op dit moment ben ik gelukkig. Ik sta nog twee jaar onder contract en we zullen zien wat er gaat gebeuren. Deze maand zal ik niet meer vertrekken."

"De transfermarkt is al gesloten in Engeland, dus het zou een beetje vreemd zijn als Chelsea me nog laat gaan zonder een vervanger te halen", legt Hazard uit. "We hebben vandaag (zaterdag, red.) kunnen zien dat de supporters van me houden. Ik voel me hier goed. We zien wel wat er in een jaar of twee gebeurt." Tegen Arsenal gaf Hazard de assist bij het winnende doelpunt van Marcos Alonso. Hij deed dertig minuten mee; in de seizoensouverture tegen Huddersfield Town speelde Hazard een kwartier.

Eerder dit weekend zei trainer Maurizio Sarri dat hij zich zorgen heeft gemaakt om een vertrek van de sterspeler naar Real Madrid. "Natuurlijk was ik bezorgd over dit ‘probleem’. Nadat ik hem voor het eerst sprak, was ik er zeker van dat hij zou blijven. Dus al met al ben ik een dag of twintig bezorgd geweest, langer niet. Chelsea is een van de belangrijkste clubs in Europa", gaf de Italiaan aan. Hij voegde toe: "Een van de belangrijkste clubs in Europa kan geen belangrijke speler verkopen zonder dat men de mogelijkheid heeft een speler van hetzelfde niveau terug te kopen."