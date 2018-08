Verbaasde Jeroen Zoet spreekt van ‘heel kwalijke zaak van de KNVB’

Bij de wedstrijd tussen Fortuna Sittard en PSV (1-2) viel zaterdagavond de geluidsverbinding met het KNVB Replay Center in Zeist weg. Vierde man Stan Teuben moest zodoende de hele wedstrijd met een mobiele telefoon en een extra headset langs de lijn hobbelen, om contact te houden met videoscheidsrechter Danny Makkelie. Het zorgde voor hilariteit op de tribunes, maar doelman Jeroen Zoet van PSV spreekt van een 'kwalijke zaak'.

Pas na de wedstrijd hoorde Zoet van de problemen. "Daar heb ik niets van meegekregen, maar het is wel kwalijk", stelt hij in gesprek met Omroep Brabant. De keeper zag in de bus richting Sittard dat de VAR een grote rol speelde in het duel tussen VVV-Venlo en Ajax (0-1). "Die wedstrijd werd toch beslist door de VAR en dat had bij ons ook kunnen gebeuren, zowel positief als negatief. Dus dit is een heel kwalijke zaak van de KNVB."

PSV won de wedstrijd dankzij een laat doelpunt van Dante Rigo. De Eindhovenaren waren voor rust op voorsprong gekomen via Hirving Lozano, waarna Andrija Novakovich er in de tweede helft 1-1 van maakte. De VAR had bij dat doelpunt kunnen ingrijpen, want Kai Heering beging een overtreding op Luuk de Jong voordat Novakovich scoorde. Arbiter Pol van Boekel keurde de treffer desondanks goed.

In het duel tussen Fortuna en PSV werkte de videoverbinding, maar ook als dat niet het geval is, zal een wedstrijd gewoon doorgaan. "In dat geval zal de KNVB het aan iedereen (teams en publiek) melden en zodra de verbinding hersteld is, zal de wedstrijd met VAR worden voortgezet en dat ook met alle betrokkenen worden gecommuniceerd", laat de KNVB zondagochtend weten via de eigen website.