Sarri: ‘In de andere vijftien minuten had ik beter een sigaret kunnen roken’

Chelsea wist zaterdagavond in eigen stadion met 3-2 te winnen van Arsenal, waardoor the Blues dit seizoen nog altijd zonder puntverlies zijn. Manager Maurizio Sarri genoot bij vlagen van zijn ploeg, maar laat zich ook kritisch uit. De Italiaan, die sinds deze zomer aan het roer staat op Stamford Bridge, ziet in Chelsea nog geen titelkandidaat.

“Ik heb 75 minuten van de wedstrijd genoten, in de andere 15 minuten had ik beter een sigaret kunnen roken. Het was voor iedereen een geweldige wedstrijd, maar dat kwartier was vreselijk. Op dit moment zijn we nog niet klaar. We moeten blijven verbeteren en dan hoop ik dat we over een maand of twee de hele wedstrijd kunnen spelen zoals we in de eerste 25 minuten speelden”, zegt Sarri in gesprek met de BBC.

“In deze periode is het niet makkelijk om punten te pakken”, vervolgt de Italiaanse oefenmeester, wiens ploeg vorige week met 0-3 wist te winnen van Huddersfield Town. “Op dit moment zijn we geen titelkandidaat. In defensief opzicht moeten we verbeteren en dan praat ik niet alleen over de verdedigers. Als we druk zetten, gaat het goed. Maar op het moment dat we geen druk zetten op de andere helft, komen we in de problemen. Daar moeten we aan het werken.”

“De spelers begonnen erg goed aan de tweede helft. Dat was niet makkelijk na het laatste deel van de eerste helft. We moeten compact blijven en druk zetten op de helft van de tegenstander. In vijftien minuten hebben we dat niet kunnen doen, waardoor we in de problemen kwamen”, besluit Sarri. Zijn ploeg neemt het nu volgende week zondag op tegen Newcastle United.