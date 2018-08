‘Spelers die niet willen spelen, moeten wachten tot ik ontslagen word’

Tottenham Hotspur won zaterdagmiddag met 3-1 van Fulham. The Spurs zouden naar verluidt in de laatste weken van de transferwindow nog afscheid willen nemen van Danny Rose, Mousa Dembélé en Toby Alderweireld, maar laatstgenoemde speelde dit weekeinde negentig minuten mee in de formatie van manager Mauricio Pochettino. De Argentijn gaf na afloop aan dat hij ‘moe wordt’ van de speculatie over zijn spelers.

“Spelers die niet willen spelen, moeten wachten tot ik ontslagen word of moeten ergens anders naartoe gaan om een oplossing te vinden. Spelers mogen vertrekken. Maar als ze nog hier spelen, eis ik dat ze alles geven. Zo niet, moeten we een oplossing vinden. Ik word er moe van om constant te praten over spelers die niet gelukkig zijn of weg willen. Het is logisch dat iedere speler die niet aan spelen toekomt teleurgesteld is”, zei Pochettino in gesprek met BBC.

Dankzij treffers van Lucas Moura, Kieran Trippier en Harry Kane wist Tottenham de derby tegen Fulham te winnen. Alderweireld, die deze week gelinkt werd aan een overstap naar Bayern München, speelde negentig minuten. Toen Pochettino gevraagd werd naar de situatie van de Belgische verdediger, gaf hij een bijzonder antwoord.

“Jullie Engelsen hebben het voetbal uitgevonden en de regels bedacht”, zei Pochettino, die iedere wedstrijd achttien spelers mag meenemen. Er mogen maximaal 25 spelers per club ingeschreven worden voor de Premier League. “Waarom hebben ze in het verleden niet besloten om 24 spelers op het veld te zetten? Waarom bestaat je selectie uit 25 spelers, als er maar 11 mogen spelen. Waarom mag je niet, zoals bij basketbal, iedere minuut wisselen? Waarom mag je niet een onbeperkt aantal spelers meenemen naar wedstrijden, in plaats van achttien?”