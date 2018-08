‘We hebben geluk dat we betrokken zijn in een tijdperk waarin Messi voetbalt’

Mede dankzij twee treffers van Lionel Messi opende Barcelona zijn seizoen in LaLiga zaterdagavond met een 3-0 overwinning op Alavés. Trainer Ernesto Valverde was na afloop zeer te spreken over het spel van de Argentijn. De eerste treffer van Messi in het treffen met Alavés was de zesduizendste Barcelona-treffer in LaLiga.

“Messi is een genie, we hebben geluk dat we hem iedere dag aan het werk kunnen zien. We hebben geluk dat we betrokken zijn in een tijdperk waarin Messi voetbalt. We willen hem iedere dag wel een konijn uit de hoge hoed zien toveren”, zo wordt Valverde op de persconferentie na afloop van de wedstrijd geciteerd door verschillende Spaanse media. Voor zijn ploeg wacht nu volgende week zaterdag het duel met Real Valladolid.

“Je kan alles verwachten van Messi, want hij ziet dingen die niemand anders ziet. Messi kan ons nog altijd verrassen. Hij stopt nooit om mij weer te verbazen”, stelt de oefenmeester. “Je kan niet rustig zijn, want je weet nooit wat er gaat gebeuren. In de rust dacht ik dat het goed was om Philippe Coutinho in het veld te brengen, omdat hij kan dribbelen en kan schieten. Er was een gebrek aan ritme, maar Alavés speelde zo ver naar achter.”

“Er is nog niks zeker aan mijn basiselftal. Het is waar dat er een aantal spelers nog in moeten komen, maar we hebben veel wedstrijden en iedereen zal belangrijk worden”, besluit Valverde. Ook Sergio Busquets spreekt van een lastige wedstrijd. “Het was moeilijk voor ons, tot er een kunstwerk van Messi verscheen. We hebben ons goed versterkt, hebben een grotere selectie en hopelijk kunnen we de treble winnen.”