Klopp: ‘We wilden hem zo graag dat we het niet erg vonden om te wachten’

Naby Keïta verruilde RB Leipzig deze zomer voor Liverpool, terwijl de Engelse club zich een jaar geleden al verzekerd had van zijn diensten. Manager Jürgen Klopp geeft te kennen dat hij graag bereid was te wachten op de 23-jarige middenvelder. “We hebben geen ruzie gemaakt, maar hij wilde direct komen”, tekent de Daily Mail op uit de mond van de Duitser.

“We wilden hem zo graag dat we het niet erg vonden om te wachten. Niemand vindt het leuk als iemand tegen je zegt: Het gebeurt, maar wel pas over een jaar. Hij heeft het daar een beetje lastig mee gehad. Vorig seizoen was niet zijn beste jaar, maar het seizoen ervoor was hij van een andere categorie. Het was het zeker waard om op hem te wachten, normaal grijp je naast een dergelijke speler”, zegt Klopp.

“Alle andere clubs zijn niet blind, dus we hebben geluk dat we vroeg zaken hebben kunnen doen”, vervolgt de Duitse manager van Liverpool. Keïta kreeg vorig seizoen de nodige rode kaarten: drie stuks in dienst van RB Leipzig en één in het shirt van Guinea. “We hebben die rode kaarten opnieuw bekeken en hij was elke keer een milliseconde te laat, te gretig. Jonge spelers doen dat. Hij was niet onnodig hard in zijn acties.”

“Hij liet juist zien dat hij graag wil winnen. Vorig seizoen kreeg hij daardoor een aantal ongelukkige rode kaarten”, aldus Klopp, wiens ploeg het maandag opneemt tegen Crystal Palace. “We hebben geen idee hoe goed Naby kan worden. Hij is nog te jong om daar een oordeel over te vellen. Naby is een hele slimme voetballer, erg stabiel. Hij heeft enorm goed overzicht en kan goed schieten.”