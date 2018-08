‘Cristiano kwam er al snel achter dat de Serie A niet LaLiga is’

Cristiano Ronaldo heeft zaterdagavond bij zijn debuut een zwaarbevochten zege geboekt met Juventus. De regerend landskampioen trok met 2-3 aan het langste eind bij Chievo. De 33-jarige Ronaldo wist in zijn loopbaan nog nooit een doelpunt te maken in de openingswedstrijd van het seizoen en dat was in Verona niet anders. Ronaldo begon zoals aangekondigd in de basis bij Juventus en speelde de hele wedstrijd.

“Voor Ronaldo een debuut zonder doelpunten”, luidt de kop van La Gazzetta dello Sport. “Cristiano, welkom in Italië. Een enthousiast publiek, geen makkelijke wedstrijden en discutabele beslissingen van scheidsrechters. De rocksterren verwelkomen Cristiano, met honderden mensen die hem alleen van dichtbij wilden zien. Hij werd begeleid door bodyguards en dacht wellicht dat de spannende duels niet alleen in Spanje worden gespeeld.”

La Repubblica geeft Ronaldo een 6,5 vooor zijn optreden in Verona. “Hij speelde goed vanaf de linkerkant en kwam enkele malen goed naar binnen. Eenzelfde rol als Paulo Dybala, maar dan van de andere kant. Ronaldo speelde goed, maar Federico Bernardeschi besliste de wedstrijd”, verwees de krant naar de late 2-3 van laatstgenoemde. Corriere dello Sport betrok Ronaldo niet in de kop: ‘Bernardeschi beslist in de 93e minuut’. Alleen in het wedstrijdverslag valt zijn naam. “Tot de 2-3 van Bernardeschi werd de wedstrijd gedomineerd door de aanwezigheid van Ronaldo, de hoofdrolspeler in Verona.”

Il Messagero was kritisch op het optreden van Ronaldo, of dat van Juventus. “Je kan erover nadenken of Ronaldo wel voldoende zal zijn om te winnen, zoals Massimiliano Allegri voorafgaand aan de wedstrijd al aangaf. En dat is gebleken.” Ronaldo was de gevaarlijkste speler van Juventus, erkende de Romeinse krant en loofde de tactische omzetting na rust: van de punt van de aanval naar de linkerkant.

La Stampa somde redenen op waarom Ronaldo in zijn eerste officiële wedstrijd voor Juventus niet tot scoren kwam. “Juventus heeft nog niet de juiste balans gevonden met Ronaldo in het team. De Portugees deed er alles aan om zijn stempel op de wedstrijd te drukken, maar kwam er al snel achter dat de Serie A niet LaLiga is.” Il Giornale wijst erop dat Ronaldo amper tijd heeft gekregen om zich aan te passen. “Maar Ronaldo ging maar door en probeerde liefst vijf keer om zijn eerste goal in de Serie A te maken.”