Mourinho deelt Raiola speldenprik uit: ‘Hij is niets waard op de transfermarkt’

Manchester United zal spoedig met contractnieuws over David de Gea komen, zo is de verwachting. Na de transfer van Thibaut Courtois naar Real Madrid hoeft de Spaans international niet meer op belangstelling van de Champions League-winnaar te rekenen en ligt het voor de hand dat hij zijn verblijf op Old Trafford verder dan medio 2020 gaat verlengen. “David is een speler van Manchester United, hij zal zo snel mogelijk een nieuw contract ondertekenen”, voorziet José Mourinho.

De huidige verbintenis van De Gea loopt volgend jaar zomer ten einde. De club heeft een optie om de contractuele samenwerking met een jaar te verlengen. Mourinho is blij dat de doelman en diens zaakwaarnemer ‘geen oorlog zijn gestart’ wat betreft de toekomst. Engelse media verzekeren dat de manager met deze opmerkingen kritiek uit op Paul Pogba en diens zaakwaarnemer Mino Raiola. Niet onbelangrijk: de belangen van De Gea en Mourinho worden door dezelfde zaakwaarnemer behartigd, Jorge Mendes.

“We houden van David, we willen dat hij blijft. Hij wil ook blijven. Dit was een collectieve situatie met een rol voor de speler, de zaakwaarnemer en Manchester United. De zaakwaarnemer startte geen oorlog om zijn doelstellingen te verwezenlijken”, benadrukte Mourinho. “Hij respecteerde de club. Hij respecteerde de speler. De speler was altijd van zins om te blijven. De club zag hoe belangrijk hij was en probeerde altijd de voorwaarden te scheppen om hem gelukkig te maken. Credits voor alle betrokken partijen.”

Mourinho kreeg de vraag wat de 27-jarige De Gea heden ten dage waard is op de transfermarkt. “Niets. Als een speler niet op de markt is, is zijn marktwaarde nul. Is David de beste keeper ter wereld? Mijn doelman is altijd de beste keeper ter wereld. Dat zei ik al tegen mijn keeper toen ik trainer van Uniao Leira was, een kleine club in Portugal. Mijn doelman is altijd de beste ter wereld, maar je moet begrijpen wat ik zeg. Ik wil niet arrogant zijn of een gebrek aan respect tonen door te zeggen dat Courtois of Manuel Neuer niet goed zijn. Er zijn zo ontzettend veel goede doelmannen.”