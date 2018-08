Woedende Groenendijk: ‘De VAR is nu de Vreselijke Arbitrale Ravage’

Fons Groenendijk was zaterdag, na de 4-2 nederlaag bij Heracles Almelo, woedend na de beslissingen van de videoscheidrechter. De oefenmeester van ADO Den Haag sprak na afloop over ‘een vervelende avond met dank aan de arbitrage’. Hij vond de zege van Heracles verdiend, maar hij kon de manier waarop de 1-0 en 4-2 vielen niet verkroppen.

De bal ging al in de tweede minuut op de stip na een duw van Tom Beugelsdijk aan spits Adrián Dalmau. Een veel te licht vergrijp, zo oordeelde Groenendijk. “Er is niet zo veel aan de hand. Je kunt hier in mijn beleving na één minuut toch geen penalty voor geven?”, vroeg de oefenmeester zich openlijk in gesprek met FOX Sports af. “Dan komt die VAR weer op je pad, daar word ik nu al moe van, van dat ding. Het is toch ook gewoon geen geel? Ik vind het al erg dat hij fluit. Er is licht contact, laten we het daarop houden.”

Het meest gefrustreerd was Groenendijk toch wel over de 4-2. In aanloop naar de goal van Kristoffer Peterson stond Tim Breukers immers buitenspel, zag ook Groenendijk. Hij reageerde toen hij tijdens het interview de beelden terugzag. “Op het moment van spelen is het buitenspel, het is honderd procent buitenspel. De VAR is nu de Vreselijke Arbitrale Ravage. Ja, want dat richten ze aan. Het spijt me wel, maar hier hoef ik niet eens naar te kijken. Ik begrijp dat gewoon niet”, verzuchtte de oefenmeester van ADO.

Tot overmaat van ramp groeide Groenendijk ook nog eens uit tot de eerste Eredivisie-coach ooit die een gele kaart kreeg. “Je moet altijd maar netjes zijn, maar ik ben gewoon een mens van vlees en bloed en ben doodziek van een wedstrijd die ik zo verlies. Je moet altijd maar netjes blijven, maar dit is gewoon een fout van de scheidsrechter en dan krijg ik nog geel ook.”