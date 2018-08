Heracles slaat eerste bod af: ‘Als zo’n grote club komt, voel je je gevleid’

Heracles Almelo heeft een eerste bod van ADO Den Haag op Vincent Vermeij afgeslagen, zo heeft technisch directeur Mark-Jan Fledderus zaterdagavond bevestigd aan RTV Oost en TC Tubantia. ADO is nog altijd op zoek naar een opvolger voor de naar AZ vertrokken Björn Johnsen. Eerder had de club uit de Hofstad de pijlen gericht op Henk Veerman, maar hij verruilde sc Heerenveen onlangs voor het Duitse FC St. Pauli.

Vermeij lijkt het dit jaar opnieuw met een plek op bank te moeten gaan doen, want in de eerste twee duels stond Adrián Dalmau in de basis. Vermeij mocht in beide duels ook niet invallen. “Ik heb al tegen de club gezegd dat ik niet per se weg wil”, benadrukte de aanvaller in gesprek met Omroep West, na de 4-2 zege op zijn mogelijk toekomstige werkgever. “Maar gezien de situatie, dat je niet speelt, moet ik van mezelf gewoon weg als ik ergens anders een betere kans zie.”

“Het is dus niet dat ik iets opzoek. Als zo’n grote club als Den Haag komt, voel je je gevleid”, erkent Vermeij. “Als ik daar een beter gevoel bij heb, dat ik daar meer minuten kan maken, dan is het voor mij persoonlijk belangrijk om mijn loopbaan een boost te geven. Voor mij is het gewoon afwachten, ik ben gewoon nog speler van Heracles.”

Vermeij staat sinds de zomer van 2016 onder contract bij Heracles, dat hem destijds overnam van De Graafschap. De 24-jarige spits, die in de jeugdopleiding van Ajax en Almere City speelde, heeft in Almelo nog een contract tot 2019, al heeft de club een optie om die verbintenis met nog één seizoen te verlengen