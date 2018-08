‘Aankoop van zes miljoen euro verlaat PSV mogelijk al na een jaar’

De wegen van Derrick Luckassen en PSV scheiden mogelijk al na een jaar, zo melden De Telegraaf en het Eindhovens Dagblad in de nacht van zaterdag op zondag. De 23-jarige verdediger ontbrak in de wedstrijdselectie voor het duel met Fortuna Sittard (0-1 winst) vanwege een mogelijke transfer.

PSV denkt er nog niet aan om een vervanger aan te trekken, nu de transfervrije Australisch international Trent Sainsbury al is gehaald. Met het aantrekken van de verdediger heeft de regerend landskampioen al geanticipeerd op een situatie waarbij een van de centrale verdedigers zou kunnen vertrekken.

Luckassen maakte vorig jaar voor ongeveer zes miljoen euro de overstap van AZ naar PSV, maar wist geen vaste waarde te worden in Eindhoven. Ook onder de nieuwe trainer Mark van Bommel heeft de verdediger geen basisplaats. De verbintenis van Luckassen met de regerend landskampioen loopt nog tot de zomer van 2022.

Het is nog onduidelijk of Nicolas Isimat-Mirin op de loonlijst van PSV blijft staan. De Franse verdediger heeft nog maar een contract tot volgend jaar zomer en geniet interesse van met name Besiktas.