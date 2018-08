‘Ik wil niet in details treden, maar Nouri heeft het heel zwaar gehad’

Het is ruim dertien maanden geleden dat Abdelhak Nouri tijdens een oefenwedstrijd van Ajax in Oostenrijk een hartstilstand kreeg. De middenvelder liep daarbij hersenschade op en is sindsdien dag en nacht afhankelijk van zorg. De gezondheidssituatie van Nouri kent op neurologisch vlak inmiddels een kleine vooruitgang ten opzichte van een paar maanden geleden, zo erkent Nouri’s oudste broer Abderrahim.

"Lichamelijk is het wel moeilijk”, vertelt Abderrahim Nouri in gesprek met de NOS, dat zondagavond een uitgebreide reportage zal uitzenden. “Er is achteruitgang. Dat is puur omdat hij niet beweegt. Hij is bedlegerig. Hij kan niet op eigen kracht zijn lichaam bewegen. Alleen zijn hoofd.” Nouri komt wel eens uit bed om in zijn rolstoel te zitten, maar heeft op lichamelijk gebied veel ups en downs. “Zijn immuunsysteem is verzwakt. Het schommelt heel veel.”

“Ik wil niet in details treden, maar hij heeft het heel zwaar gehad. Dat is normaal bij iemand die hersenschade heeft gehad. Dat waren hele zware tijden." Inmiddels is er communicatie mogelijk tussen Nouri en zijn familie. “Sinds december, januari is zijn bewustzijn iets beter en sindsdien is er ook een vorm van communicatie. Als je hem dingen vraagt, bijvoorbeeld 'doe je mond open' of 'bevestig dit met je wenkbrauw', dan doet hij dat.”

Nouri kreeg in juli 2017 bij de vriendschappelijke wedstrijd van Ajax tegen Werder Bremen in Oostenrijk te maken met hartritmestoornissen en moest op het veld worden gereanimeerd. De inmiddels 21-jarige Nouri heeft ernstige en blijvende hersenschade en zal volgens zijn artsen nooit meer normaal kunnen functioneren.