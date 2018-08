‘Het was gewoon dramatisch verdedigd, wie heeft Tagliafico dat geleerd?’

VVV-Venlo had op de eerste speeldag tegen Willem II baat bij de video-arbiter, maar zaterdagavond tegen Ajax (0-1 nederlaag) was dat absoluut niet het geval. Het team van Maurice Steijn kwam vijf minuten voor rust op 1-0 door een doelpunt van Martin Samuelsen. Kevin Blom deed een beroep op de VAR, die de arbiter adviseerde om de treffer af te keuren omdat de Noor even daarvoor aan het shirt van Nicolás Tagliafico had getrokken.

“Tagliafico draait zijn lichaam als hij de bal wil koppen, het is gewoon slecht verdedigen. Ik beïnvloed hem totaal niet”, verzuchtte Samuelsen in gesprek met Voetbal International. “Ik wil de scheidsrechter niet bekritiseren, want als je het zo in slow motion bekijkt, is het lastig te beoordelen. Het was gewoon dramatisch verdedigd.”

“Hij draait zijn rug naar de bal als hij het kopduel aangaat, wie heeft hem dat geleerd? Ik timede wel goed en maakte het goed af. Het was gewoon een goal.” In de slotfase werd Ajax wederom geholpen door de VAR. Na een duw van Roel Janssen richting Klaas-Jan Huntelaar raadpleegde Blom opnieuw de videoscheidsrechter, die hem adviseerde om een strafschop te geven. Dusan Tadic verzilverde de elfmetertrap en schonk Ajax de drie punten.

Frenkie de Jong had zijn twijfels over het afkeuren van de treffer van VVV. “Ik weet het eerlijk gezegd niet, ik vond het een beetje twijfelachtig”, vertelde de middenvelder tegen de NOS. Over de strafschop voor Ajax, vlak voor tijd, na een duwfout tegen Huntelaar, bestaat volgens De Jong geen twijfel: “Een honderd procent penalty, dat heeft iedereen wel kunnen zien.”