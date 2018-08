Heracles wint duel met zes treffers; primeur voor Groenendijk

Heracles Almelo heeft het 1-1 gelijkspel uit de eerste speelronde tegen Ajax een uitstekend vervolg gegeven. De formatie van trainer Frank Wormuth won zaterdagavond op eigen veld in een doelpuntrijk duel van ADO Den Haag: 4-2. Kristoffer Peterson blonk met twee doelpunten opnieuw uit, nadat hij vorige week tegen Ajax ook al trefzeker was geweest. ADO-trainer Alfons Groenendijk ontving als eerste coach ooit een gele kaart in de Eredivisie.

Het publiek in het Polman Stadion kreeg werkelijk een schitterende eerste helft voorgeschoteld met uiteindelijk liefst vijf doelpunten. De thuisploeg schoort furieus uit de startblokken en verschafte zich razendsnel een 2-0 voorsprong. Peterson opende de score vanaf de strafschopstip, nadat Tom Beugelsdijk een overtreding had begaan op Adrián Dalmau. Heracles pakte vervolgens meteen door: een afstandsschot van Bart van Hintum leek houdbaar voor Indy Groothuizen, maar viel via de doelman van ADO uiteindelijk toch binnen.

Het bezoek beleefde zo een valse start, maar deed vrijwel onmiddellijk wat terug. Dion Malone zorgde na een voorzet van Nasser El Khayati met het hoofd voor de aansluitingstreffer. Op dat moment waren er overigens pas twaalf minuten gespeeld in Almelo. Een eigen doelpunt van Tim Breukers na een voorzet van Sheraldo Becker betekende zeven minuten voor rust de gelijkmaker, maar dankzij Dalmau kon Heracles toch nog met een voorsprong aan de thee. De Spaanse spits tikte van dichtbij binnen, nadat Groothuizen eerder nog goed had ingegrepen.

ADO begon vol goede moed aan de tweede helft en was na een uur voetballen opnieuw zeer dicht bij de gelijkmaker. Elson Hooi schoot na goed voorbereidend werk van Becker op de lat, waarna ook de rebound niet besteed was aan Lex Immers. Heracles zwijnde zo en leek op instorten te staan, maar via Peterson herstelde de ploeg zijn voordelige marge van twee halverwege de tweede helft weer in ere. De Zweed schoot raak na een voorzet van Breukers en bracht Heracles zo in veilige haven. Groenendijk werd daarna vanwege commentaar op de arbitrage op de bon geslingerd.