Flets PSV voorkomt uitglijder na laat doelpunt van Dante Rigo

PSV heeft het eerste puntverlies van het nieuwe Eredivisie-seizoen ternauwernood afgewend. De regerend kampioen leek zaterdagavond niet voorbij Fortuna Sittard te komen: het stond lang 1-1 na doelpunten van Hirving Lozano en Andrija Novakovich. In de slotminuut bezorgde invaller Dante Rigo de bezoekers toch de volle buit: 1-2. Voor PSV was het de laatste wedstrijd voor het duel met BATE Borisov van dinsdag in de laatste voorronde van de Champions League.

Het was een bijzondere wedstrijd voor Mark van Bommel. De trainer van PSV speelde tussen 1992 en 1999 voor Fortuna, voordat hij transfereerde naar Eindhoven; in zijn laatste thuisduel in Limburgse dienst boekte Fortuna de laatste overwinning op PSV (6-4). Het zag er zaterdag niet naar uit dat er weer zoveel doelpunten zouden volgen. In een rommelige eerste halfuur had PSV de nodige moeite met het compacte Fortuna. Desondanks leidden de bezoekers bij rust met 0-1, na een doelpunt va Lozano.

In de vierde minuut ontsnapte PSV nog aan een achterstand. De doorgebroken Gavin Vlijter ontsnapte aan buitenspel en stond oog in oog met Jeroen Zoet, die redding bracht. Na een klein halfuur kregen de Eindhovenaren hun eerste serieuze kans. Na terugkoppen van Gastón Pereiro zag Denzel Dumfries zijn kopbal gekeerd worden; even daarna was het alsnog raak via Lozano. De Mexicaan werd vanaf de linkerflank bediend door Angeliño en kon de bal alleen nog achter het standbeen verlengen. Doelman Alexei Koselev werkte het leer met moeite tegen de paal, waarna Lozano in de rebound wel trefzeker was.

Zeven minuten voor rust maakte Pereiro er bijna 0-2 van. Na een harde inspeelpass van Daniel Schwaab stond de Uruguayaan helemaal vrij op de rand van het zestienmetergebied. Zijn uithaal werd vervolgens gepareerd door Koseley. PSV was de bovenliggende partij, zonder groots te spelen. Ook na rust maakte het team van Van Bommel geen onuitwisbare indruk en zodoende rook Fortuna dat er meer in het vat zat. Na ruim een uur kwam het team van René Eijer daadwerkelijk op gelijke hoogte.

Novakovich worstelde zich in het strafschopgebied langs Nick Viergever, trok naar binnen en verschalkte Zoet met een droge knal. Met de steun van het publiek bleef Fortuna lange tijd vrij eenvoudig overeind. PSV was onmachtig in aanvallend opzicht en dus bracht Van Bommel onder meer aanvaller Donyell Malen binnen de lijnen. Het was echter een andere invaller, Rigo, die de wedstrijd in het voordeel van PSV te beslissen. Vlak voor tijd kreeg de Belg de bal in het strafschopgebied voor de voeten, waarna hij overtuigend raak schoot.