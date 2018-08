Heerlijke goal van Immobile staat debuutzege van Ancelotti niet in de weg

Napoli heeft zaterdagavond geen fout gemaakt. In het officiële debuut van Carlo Ancelotti op de bank zegevierden i Partenopei, die afgelopen seizoen als tweede eindigden, met minimaal verschil over Lazio. De krachtmeting in het Stadio Olimpico eindigde in 1-2, door doelpunten van Ciro Immobile, Arek Milik en Lorenzo Insigne. Napoli heeft sinds mei 2015 niet meer van Lazio verloren: zes zeges en een remise in zeven onderlinge duels.

In de eerste 25 minuten hielden de teams elkaar in evenwicht: Piotr Zielinski mikte de bal maar net naast uit de draai, terwijl Luis Alberto meer had kunnen doen met voorbereidend werk van Immobile. Lazio nam vervolgens de leiding: Immobile controleerde een lange bal van Francesco Acerbi, zette met één voetbeweging drie verdedigers op het verkeerde been en schoot het leer vervolgens met de binnenkant van zijn voet hoog in het doel: 1-0.

Napoli probeerde voor rust een gelijkmaker te forceren. Een volley van Luis Alberto ging over en een van richting veranderde inzet van Zielinski belandde op het aluminium. Een treffer van Milik werd, na inmenging van de video-arbiter, afgekeurd vanwege een overtreding van Kalidou Koulibaly. Niet veel later viel de gelijkmaker alsnog. Na voorbereidend werk van Insigne en José Maria Callejón tekende Milik voor de 1-1.

Napoli trok het duel in Rome in de tweede helft naar zich toe. Allan werkte een lage voorzet van Elseid Hysaj onbedoeld richting de vrijstaande Insigne, waarna Thomas Strakosha kansloos was op de snoeiharde en diagonale inzet van de aanvaller: 1-2. Lazio was zichtbaar aangeslagen en kon een nederlaag in eigen huis niet afwenden. Bij Napoli deed Dries Mertens alleen het laatste kwartier mee, als vervanger van Insigne.