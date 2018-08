Ten Hag vreest: ‘Moeilijk te zeggen, maar het ziet er niet goed uit’

De blessure van David Neres ziet er niet goed uit, vertelt trainer Erik ten Hag van Ajax na de 0-1 zege op VVV-Venlo. De aanvaller moest zich in de eerste helft laten vervangen, nadat hij naar zijn hamstring greep. Het is de vraag of Neres woensdag kan meedoen in de wedstrijd tegen Dynamo Kiev in de laatste voorronde van de Champions League.

Het was al met al een ongelukkig optreden voor Neres. In de zevende minuut miste de vleugelaanvaller een grote kans, nadat hij met zijn voet bleef haken in het kunstgras van De Koel. Neres probeerde de pijn te verbijten, maar twintig minuten later zat zijn wedstrijd er alsnog op. Zakaria Labyad verving de buitenspeler, die vanaf de zijlijn toezag dat Dusan Tadic vlak voor tijd het enige doelpunt van de wedstrijd maakte.

Ten Hag weet niet of de wedstrijd tegen Dynamo Kiev van woensdag haalbaar is. "Moeilijk te zeggen, maar het ziet er niet goed uit. We zullen de exacte diagnose natuurlijk moeten afwachten", citeert Ajax Showtime de oefenmeester. Vrijdag liet Ten Hag op de persconferentie al weten dat Kasper Dolberg er vanwege zijn buikwandblessure zeker niet bij zal zijn tegen de Oekraïners. Ajax jaagt in twee wedstrijden op een ticket voor de Champions League-groepsfase.