VVV baalt van VAR-momenten tegen Ajax: ‘Dat gebeurt toch altijd?’

Ajax ontsnapte zaterdagavond in de slotfase van de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo (0-1) aan puntenverlies. Dusan Tadic benutte in de 88e minuut een strafschop na inmenging van de video-arbiter. Kevin Blom werd erop gewezen dat Roel Janssen misschien een overtreding had gemaakt op Klaas-Jan Huntelaar, waarop Blom na het bekijken van de beelden alsnog voor een penalty floot.

In de eerste helft keurde Blom juist een treffer van VVV af na interventie van de video-arbiter. De dientsdoende arbiter oordeelde dat doelpuntenmaker Martin Samuelsen, voordat hij scoorde, toch een overtreding had gemaakt op Nicolás Tagliafico. “Het is frustrerend dat het op die momenten aankomt", vertelde Danny Post in gesprek met FOX Sports. “Je weet in begin van het seizoen dat je dat gaat krijgen. Nu pakken ze in ons nadeel uit.”

“Ik vind: als de bal in de zestien geslingerd wordt, dan kun je als scheids toch gelijk beslissen?”, vroeg de captain van VVV zich openlijk af. “Ik vind het op zo’n televisiescherm er erger uitzien. Dan zie je het shirt zo gaan en denk je: oh, er wordt getrokken. In het spel gebeurt dat toch altijd? En dan fluit hij onze goal af en geeft hij hen een penalty. Dat is gewoon extra zuur."

"Natuurlijk trekt hij wat, maar weet je hoeveel er getrokken wordt? Als jij ziet dat dat shirt wat heen en weer gaat, moet je dan daarvoor een goal afkeuren? Nou ja, je merkt het: ik ben gefrustreerd." Vorige week profiteerde VVV nog van de aanwezigheid van een video-arbiter toen een treffer van aanvaller Fran Sol van Willem II werd afgekeurd.