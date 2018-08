Akbaba evenaart Lens als duurste zomeraankoop in Turkije

Emre Akbaba vervolgt zijn loopbaan bij Galatasaray. De middenvelder komt voor een bedrag van vier miljoen euro over van Alanyaspor, zo maakt Galatasaray zaterdag wereldkundig. De vijfvoudig Turks international is daarmee samen met Jeremain Lens (Besiktas) de duurste aankoop van deze zomer in de Süper Lig. In juni maakte Besiktas officieel gebruik van de optie tot koop op de Nederlander.

Akbaba werd in Frankrijk geboren als zoon van Turkse ouders en kwam in 2013 terecht bij Antalyaspor. Hij kwam tot slechts acht competitieduels voor die ploeg en werd tweemaal verhuurd aan Alanyaspor, waarna Akbaba definitief werd ingelijfd. In totaal noteerde hij 136 optredens voor Alanyaspor, waarin Akbaba 52 keer scoorde. Het merendeel van die wedstrijden was in de tweede divisie van Turkije.

Hij speelde een belangrijke rol bij de promotie van Alanyaspor in 2016 en zette zijn ontwikkeling voort in de Süper Lig. De Turkse bondscoach Fatih Terim beloonde hem daarvoor in juni 2017, toen Akbaba debuteerde als international in een vriendschappelijk duel met Macedonië (0-0). Hij zou nog vier interlands spelen en kwam tegen Albanië (2-3 nederlaag) tot scoren.

Akbaba is de tweede zomeraankoop van Galatasaray. De regerend landskampioen telde eerder al 2,5 miljoen euro neer om linksback Yuto Nagatomo over te nemen van Internazionale, terwijl Mugdat Celik transfervrij overkwam van Akhisarspor en aanvaller Henry Onyekuru voor acht ton wordt gehuurd van Everton.