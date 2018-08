Dynamo Kiev maakt reputatie waar en reist met vertrouwen af naar Amsterdam

Dynamo Kiev kan aankomende week met vertrouwen afreizen naar Amsterdam voor het eerste duel met Ajax in de play-offs van de Champions League. De Oekraïners wonnen zaterdagavond in de vaderlandse competitie met 1-0 van Oleksandria. Daardoor is Dynamo na vier duels nog altijd foutloos in de competitie.

Het verschil werd pas in de tweede helft gemaakt door het elftal van trainer Alyaksandr Khatskevich, die diverse vaste waarden rust gaf met het oog op de wedstrijd van woensdagavond tegen Ajax. Na een assist van Benjamin Verbic groeide Viktor Tsygankov in de 67e minuut uit tot matchwinner.

Het betekende voor Dynamo de vierde 1-0 zege in vier duels. Eerder werden Vorskla Poltava, FC Lviv en Shakhtar Donetsk reeds met die cijfers verslagen. Shakthar verzamelde dit seizoen eveneens al twaalf punten, maar doordat die ploeg een wedstrijd meer speelde, komt de koppositie op dit moment toe aan Dynamo.