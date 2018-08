Chelsea drukt Arsenal verder in de problemen na spektakelstuk

Chelsea heeft zaterdagavond in een spectaculaire topper weten af te rekenen met Arsenal. De formatie van manager Maurizio Sarri gaf op het eigen Stamford Bridge een 2-0 voorsprong uit handen, maar zegevierde dankzij een laat doelpunt van Marcos Alonso toch nog over de Londense rivaal: 3-2. The Blues zijn daardoor na twee duels nog altijd foutloos in de Premier League, terwijl Arsenal blijft wachten op zijn eerste punt.

Chelsea begon het seizoen vorige week met een comfortabele zege op bezoek bij Huddersfield Town (0-3), terwijl Arsenal voor eigen publiek kansloos verloor van Manchester City (2-0). Arsenal schutterde tegen de landskampioen in defensief opzicht en ook op Stamford Bridge oogde de ploeg achterin bijzonder kwetsbaar. Chelsea sneed in de openingsfase eenvoudig door de verdediging van the Gunners heen en nam al na negen minuten voetballen de leiding. Marcos Alonso kon over de linkerflank vrij opstomen, waarna hij een perfecte voorzet afleverde op Pedro. Voor de Spaanse aanvaller was het vervolgens een koud kunstje om te scoren. Ondanks een trage start was Arsenal in de negentiende minuut bijzonder dicht bij de gelijkmaker.

Pierre-Emerick Aubameyang werd op zijn wenken bediend door Henrikh Mkhitaryan, maar slaagde er vervolgens van dichtbij niet in de bal op doel te krijgen. Die misser kwam Arsenal kort erna duur te staan: Álvaro Morata kapte Shkodran Mustafi uit en drukte vervolgens succesvol af voor de 2-1. Arsenal leek rijp voor de slacht, maar niets bleek minder waar. De formatie van Unai Emery richtte zich op wonderbaarlijke wijze op en wist nog in de eerste helft langszij te komen. Mkhitaryan, die eerder nog een enorme kans onbenut had gelaten, zorgde met een schot van afstand voor de 2-1, waarna de gelijkmaker vier minuten voor rust van de voet van Alex Iwobi kwam. Arsenal had de kleedkamer halverwege zelfs nog kunnen opzoeken met een voorsprong, maar na goed voorbereidend werk van ditmaal Iwobi hielp Aubameyang opnieuw een grote kans om zeep.

Na de onderbreking lieten N'Golo Kanté en Ross Barkley goede mogelijkheden onbenut namens Chelsea, alvorens Sarri besloot in te grijpen. De Italiaan bracht na een uur spelen Mateo Kovacic en Eden Hazard binnen de lijnen teneinde de wedstrijd weer naar zich toe te trekken. Bij Arsenal werd vlak daarna Mesut Özil gewisseld ten faveure van Aaron Ramsey. Laatstgenoemde had een klein kwartier voor tijd een gevaarlijke voorzet in huis op de eveneens ingevallen Alexandre Lacazette, maar goed ingrijpen van Kepa Arrizabalaga voorkwam uiteindelijk een treffer.

Het duel leek vervolgens af te stevenen op een gelijkspel, maar Alonso zorgde er tien minuten voor tijd echter toch nog voor dat de punten op Stamford Bridge bleven. Na een fraaie individuele actie van Hazard over de linkerflank schoot de linksback bij de eerste paal tussen de benen van Petr Cech raak. Arsenal slaagde er daarna niet meer in een gelijkmaker te scoren.