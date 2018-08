NAC maakt tegen De Graafschap einde aan matige thuisreeks sinds 2005

NAC Breda heeft zich zaterdagavond hersteld van de afstraffing op de eerste speeldag tegen AZ. Zes dagen na de 5-0 nederlaag in Alkmaar zegevierde het team van Mitchell van der Gaag met 3-0 over De Graafschap, dankzij treffers van Mitchell te Vrede, Karol Mets en Gianluca Nijholt. Voor de bezoekers uit Doetinchem kwam de nederlaag als een koude douche: afgelopen zondag was men een maatje te groot voor Feyenoord (2-0).

NAC probeerde van begin af aan ten strijde te trekken in de eerste thuiswedstrijd van het seizoen. Veel leverde de drang van het team van Van der Gaag naar voren echter niet op, behoudens een inzet van Mounir El Allouchi in de zevende minuut. Het schot ging over het doel van Hidde Jurjus. De Graafschap nam het initiatief in de wedstrijd langzaam over, maar werd in de eerste 45 minuten ook niet echt gevaarlijk.

Het was dan ook vrij onverwacht dat het stroef spelende NAC vlak voor rust op voorsprong kwam. Te Vrede kopte in de 43e minuut een voorzet van Mikhail Rosheuvel prima binnen: 1-0. Vier minuten na de onderbreking verdubbelde NAC de voordelige marge. Na een kort genomen corner belandde de bal via opnieuw Rosheuvel voor de voeten van Mets, die beheerst afdrukte.

NAC wilde het duel in het slot gooien en drukte door. In de 63e minuut maakte Te Vrede bijna een schitterend doelpunt, maar zijn halve omhaal ging net naast het doel van Jurjus. Twee minuten later was het alsnog raak. Nijholt maakt zijn tweede Eredivisie-doelpunt ooit, op randje buitenspel en na een voorzet van Luka Ilic: 3-0. Dat was tevens het laatste wapenfeit van het duel in Breda.

Het is voor het eerst sinds 2005 dat NAC de eerste thuiswedstrijd van een Eredivisie-seizoen wint. Na een 1-0 zege op Willem II volgden tot zaterdag drie remises en zeven nederlagen. Het team van Van der Gaag speelt over exact een week opnieuw thuis, tegen Excelsior. De Graafschap is volgende week gastheer van FC Groningen.