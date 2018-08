Ronaldo debuteert dankzij bizarre slotfase met zege voor Juventus

Juventus is met een overwinning op bezoek bij Chievo Verona begonnen aan het nieuwe serie in de Serie A. Bij het debuut van Cristiano Ronaldo keek de titelverdediger tot een kwartier voor tijd tegen een achterstand aan, maar uiteindelijk werd de zege na een slotoffensief toch nog gepakt: 2-3. Het winennde doelpunt van Federico Bernardeschi viel pas in de derde minuut van de blessuretijd.

In een volgepakt Stadio Marc'Antonio Bentegodi nam Juventus al na drie minuten voetballen de leiding. Miralem Pjanic bracht de bal vanaf de rechterflank uit een vrije trap in het strafschopgebied van Chievo, waarna Giorgio Chiellini met het hoofd Sami Khedira bediende. De Duits international schoot vervolgens vanaf een meter of tien overtuigend binnen: 0-1. Juventus zat daarmee op rozen en kreeg kansen op een tweede treffer.

Zo liet João Cancelo een grote kans onbenut na goed voorbereidend werk van Douglas Costa en misten schoten van Ronaldo het doel op een haar na. Chievo, dat vorig seizoen als dertiende eindigde, hapte zichtbaar naar adem, maar kwam op slag van rust zowaar op gelijke hoogte. Emanuele Giaccherini lepelde de bal op fraaie wijze op het hoofd van Mariusz Stepinski, die doelman Wojciech Szczesny vervolgens klopte vanaf een meter of tien.

Vlak na de onderbreking loste Ronaldo opnieuw een schot af richting het doel van Chievo, maar ditmaal bracht Stefano Sorrentino redding. Juventus maakte jacht op een nieuwe voorsprong, maar kreeg na 56 minuten voetballen een enorme dreun te verwerken. Giaccherini werd in het strafschopgebied van de bezoekers onderuit geschoffeld door Cancelo, waarna de voormalig Italiaans international de daaropvolgende strafschop zelf voorbij Szczesny schoot.

Sorrentino groeide daarna met reddingen op pogingen Pjanic en Ronaldo uit tot sta-in-de-weg voor Juventus, maar een kwartier voor tijd moest de doelman alsnog de 2-2 incasseren. Na een hoekschop van Bernardeschi werd de bal in eigen doel gewerkt door Mattia Bani. Juventus voerde de druk daarna nog eens op en leek vier minuten voor tijd eindelijk te scoren. Na een voorzet van Douglas Costa stuitte Ronaldo in eerste instantie nog op Sorrentino, waarna de rebound een prooi was voor Mario Mandzukic. Het doelpunt van de Kroaat werd na raadpleging van de videoscheidsrechter echter afgekeurd. Daardoor leek puntverlies onvermijdbaar, maar Bernardeschi bepaalde met een intikker echter toch nog anders.