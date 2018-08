Neymar en Mbappé schieten PSG te hulp; heerlijke reflex van Buffon

Paris Saint-Germain is na twee wedstrijden nog foutloos in de Ligue 1. De regerend kampioen leek tegen Guingamp punten te gaan morsen, maar boog een 1-0 achterstand om in een 1-3 zege. Neymar en Kylian Mbappé bezorgden de bezoekers een overwinning; de negentienjarige aanvaller maakte er in de slotfase twee.

Guingamp bleek in de afgelopen jaren meermaals een moeilijke tegenstander voor PSG. De nummer twaalf van het vorige seizoen was ook ditmaal een taaie opponent en stond bij rust met 1-0 voor. Onverdiend was dat niet, want de thuisploeg kreeg de betere kansen en dwong Gianluigi Buffon tot enkele reddingen. PSG oogde kwetsbaar achterin en creëerde weinig kansen, ondanks dat het goed leek te beginnen aan de wedstrijd.

In de vijfde minuut was Ángel Di María dicht bij het openingsdoelpunt: na voorbereidend werk van Christopher Nkunku zeilde een krachtig schot van de Argentijn net over de lat. Na dertien minuten voorkwam Buffon een treffer aan de overzijde met een katachtige reflex. De veertigjarige doelman kreeg nog net een hand tegen een schot van Nolan Roux en tikte de bal tegen de lat aan. Niet veel later was het via diezelfde Roux alsnog raak.

Aan het doelpunt ging een grote fout van Colin Dagba vooraf. De back liet de bal van zijn borst stuiteren, waarna Marcus Coco het leer oppikte en de vrijstaande Roux vlak voor het doel vond. De spits twijfelde niet in de afronding. Het leek vervolgens 2-0 te worden, maar na minuten van deliberatie besloot de arbitrage het doelpunt van Nicolas Benezet af te keuren vanwege een vermeende overtreding op Dagba.

PSG kwam goed weg en moest na de rust uit een ander vaatje tappen. Met de ingevallen Mbappé zochten de bezoekers meteen de aanval; een inzet van Di María op aangeven van Mbappé werd nog gekeerd, maar uit een strafschop wist Neymar wel te scoren. Hij verdiende de kans zelf en schoot kalm raak in de rechterhoek. Vervolgens werd Guingamp door PSG teruggedrongen op de eigen helft. De thuisploeg hield lang stand, maar moest in de slotfase toch capituleren: Mbappé was het eindstation na een flitsende aanval en maakte de 1-2. In de laatste minuut bepaalde de jongeling ook de eindstand met een fraaie stiftbal van dichtbij.