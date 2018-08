WK-finalist moet loopbaan voorlopig opschorten vanwege hartproblemen

Ivan Strinic komt voorlopig niet in actie. Zijn club AC Milan laat zaterdagavond via de officiële kanalen namelijk weten dat de Kroatische verdediger zijn carrière ‘voorlopig opschort’ vanwege hartproblemen.

De Italiaanse grootmacht bevestigt dat bij een routinetest aan het licht is gekomen dat de 31-jarige Strinic kampt met hypertrofie van de hartspier. De linkerverdediger zal de komende periode onderworpen worden aan allerlei medische testen, waardoor hij voorlopig niet beschikbaar is voor trainer Gennaro Gattuso.

Strinic moet zijn debuut voor Milan zodoende uitstellen. De back werd deze zomer transfervrij opgepikt bij Sampdoria en moest in San Siro de concurrentiestrijd aangaan met onder anderen Ricardo Rodríguez en Diego Laxalt. I Rossoneri zouden het nieuwe Serie A-seizoen dit weekeinde openen met een uitwedstrijd tegen Genoa, maar dat duel werd afgelast vanwege de brugramp in Genua.

Strinic maakte afgelopen zomer grote indruk met Kroatië op het WK in Rusland. De veteraan was een vaste waarde in het elftal van bondscoach Zlatko Dalic en speelde uiteindelijk zes duels op het toernooi, waaronder de verloren finale tegen Frankrijk.