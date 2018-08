Kane scoort eindelijk in augustus; schandalige charge Vardy

Tottenham Hotspur is na twee wedstrijden nog altijd foutloos in de Premier League. Na de 1-2 zege van vorige week op bezoek bij Newcastle United volgde zaterdagmiddag op Wembley een 3-1 overwinning op stadsgenoot Fulham. Harry Kane nam het slotakkoord voor zijn rekening en maakte zo voor het eerst in zijn loopbaan een doelpunt in de maand augustus, na veertien doelpuntloze optredens. Ronald Koeman was tegelijkertijd in het Olympisch Stadion van West Ham United getuige van een schitterende sologoal, terwijl Jamie Vardy rood kreeg voor Leicester City na een schandalige overtreding.

Tottenham Hotspur - Fulham 3-1

Veel zal Mauricio Pochettino niet te klagen hebben gehad in de rust, al baalde hij wellicht dat het 'slechts' 1-0 stond. Tottenham bracht Fulham met name in de openingsfase in de problemen. De bezoekers, bezig aan hun duizendste wedstrijd op het hoogste Engelse niveau, kwamen nauwelijks op de vijandelijke helft in de eerste twintig minuten. Tottenham deed echter weinig met het overwicht en gaandeweg het eerste bedrijf kwam Fulham beter voor de dag. Desondanks maakte de thuisploeg er vlak voor rust 1-0 van. Tottenham, dat nog op Wembley speelde omdat de nieuwe thuishaven nog niet klaar is, bepaalde de ruststand met een prachtig geplaatst schot van Lucas Moura.

Kort na rust kwam Fulham op gelijke hoogte. Na een voorzet van Tom Cairney kwam Aleksandar Mitrovic ten val in het strafschopgebied, maar hij werd toch nog bereikt door Ryan Sessegnon. Al liggend kopte Mitrovic van dichtbij raak: 1-1. Die stand bleef lang onveranderd, maar in de laatste twintig minuten trok Tottenham de wedstrijd toch naar zich toe. Kevin Trippier bracht zijn ploeg op voorsprong met een vrije trap van circa 25 meter, waarna Harry Kane er 3-1 van maakte na een individuele actie en een geplaatst schot in de verre hoek. Voor Tottenham was het de tweede zege uit twee duels, na de 1-2 overwinning bij Newcastle United van vorige week.

West Ham United – Bournemouth 1-2

De thuisploeg werd na ruim een half uur voetballen in het zadel geholpen door Nathan Aké. De Oranje-international beging onder het toeziend oog van bondscoach Ronald Koeman in het strafschopgebied van Bournemouth een overtreding op Javier Hernández, waarna Marko Arnautovic West Ham United vanaf de strafschopstip aan de leiding bracht. De voorsprong was verdiend te noemen, al had Bournemouth luttele minuten voor de openingstreffer wel een enorme kans gekregen.

Doelman Lukasz Fabianski redde van dichtbij fraai op een schot van Callum Wilson. Aan de overzijde liet Arnautovic op slag van rust nog een goede mogelijkheid op de 2-0 onbenut. West Ham United leek de wedstrijd onder controle te hebben, maar werd na precies een uur het slachtoffer van een schitterende solo. Wilson baande zich op fraaie wijze een weg richting het doel van the Hammes en rondde vervolgens koelbloedig af. Een rake kopbal van Steve Cook bezorgde Bournemouth daarna zelfs nog de drie punten.

Leicester City – Wolverhampton Wanderers 2-0

Een kolderiek eigen doelpunt bracht Leicester City na 29 minuten voetballen op voorsprong. Marc Albrighton leverde vanaf de linkerflank een voorzet af, waarna de bal via Wolverhampton-verdedigers Conor Coady en Matt Doherty in het doel belandde. The Foxes speelden een prima eerste helft en dat resulteerde op slag van rust nog in een tweede treffer. Een van richting veranderd afstandsschot van James Maddison belandde buiten het bereik van doelman Rui Patrício in het net. In de tweede helft kreeg Leicester City het na een directe rode kaart voor Jamie Vardy nog lastig, maar de punten bleven uiteindelijk in het King Power Stadium.

Everton - Southampton 2-1

Everton hield op de openingsspeeldag een 2-2 gelijkspel over aan het uitduel bij Wolverhampton Wanderers, terwijl Southampton op eigen veld doelpuntloos gelijkspeelde tegen Burnley. The Toffees hadden op het eigen Goodison Park weinig te duchten van het bezoek en leidden na een half uur al met 2-0. De ban werd na een kwartier voetballen gebroken door Theo Walcott: hij fungeerde als eindstation van een ingestudeerde vrije trap. Richarlison verdubbelde vervolgens de voordelige marge, door na een goede voorzet van Walcott raak te koppen bij de eerste paal. Het betekende voor de Braziliaanse miljoenenaanwinst alweer zijn derde competitietreffer dit seizoen, na zijn dubbelslag van vorige week. Danny Ings verzorgde kort na de onderbreking de aansluitingstreffer uit een hoekschop van Mario Lemina, maar verder dan dat zou Southampton, waar Wesley Hoedt negentig minuten binnen de lijnen stond, niet meer komen.