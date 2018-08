Bayern blameert zich bijna tegen vierdeklasser; Brenet scoort na minuut

Bayern München heeft de eerste ronde van de DFB-Pokal met de nodige moeite overleefd. Op bezoek bij vierdeklasser SV Drochtersen/Assel moest de regerend landskampioen ruim tachtig minuten wachten op het verlossende doelpunt: 0-1. Tegelijkertijd boekte TSG Hoffenheim een 1-6 overwinning op 1. FC Kaiserslautern en maakte Joshua Brenet het laatste doelpunt. De voormalig PSV'er debuteerde als invaller voor Hoffenheim en scoorde een minuut later.

SV Drochtersen/Assel - Bayern München 0-1

Bayern begon het seizoen uitstekend met een 0-5 zege op Eintracht Frankfurt in de DFL-Supercup. De basisopstelling was grotendeels hetzelfde - enkel Niklas Süle en David Alaba werden vervangen - maar op bezoek bij de vierdeklasser had de grootmacht het moeilijker. Hoewel een monsterzege werd verwacht, stond het bij rust nog 0-0. Bayern had uiteraard wel een groot overwicht aan balbezit en dat resulteerde in een aantal kansen. Een volley van Thomas Müller vloog over; kopballen van Javi Martínez en Mats Hummels troffen evenmin doel.

Drochtersen liet zich echter niet onbetuigd. Na 33 minuten stond Florian Nagel plots alleen voor het doel, maar Manuel Neuer voorkwam een historisch doelpunt. Over het geheel hanteerde Drochtersen een zeer defensieve speelstijl, waarmee het veel aanvallen van Bayern aan banden wist te leggen. Na 51 minuten werd Arjen Robben naar de kant gehaald; Kingsley Coman was zijn vervanger. Even daarna spatte een kanonskogel van Thiago Alcántara vanaf ruim 25 meter uiteen op de lat.

Het zou nog lang duren voordat Bayern de ban brak. Een doelpunt van Thomas Müller werd elf minuten voor tijd afgekeurd omdat Franck Ribéry buitenspel stond, maar kort daarna was het alsnog raak. Ribéry vond Leon Goretzka op de linkerflank en het schot van laatstgenoemde werd met succes verlengd door Lewandowski: 0-1. Hoewel de druk eraf was, slaagde Bayern er niet in om het net nog vaker te vinden.

1. FC Kaiserslautern - TSG Hoffenheim 1-6

Kaiserslautern speelde in 2012 nog in de Bundesliga, maar is inmiddels een derdedivisionist. Hoffenheim was dus torenhoog favoriet en kende uiteindelijk geen enkele moeite in het Fritz-Walter-Stadion. Halverwege de eerste helft leidden de bezoekers met 0-3, dankzij twee treffers van Joelinton en een goal van Nico Schulz tussendoor. Lukas Spalvis zorgde voor een 1-3 ruststand. Na de onderbreking liep Hoffenheim verder uit: Pavel Kaderábek scoorde en Joelinton completeerde zijn hattrick. De Braziliaan was vervolgens de aangever bij de goal van de doorgebroken Brenet, die afrondde door de benen van de keeper.