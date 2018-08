Mourinho niet blij met docu Manchester City: ‘Je kunt klasse niet kopen’

José Mourinho is niet te spreken over de gloednieuwe documentaire Manchester City: All or Nothing, die gaat over het afgelopen seizoen bij de club. De oefenmeester van rivaal Manchester United ergerde zich aan een bepaald deel in de documentaire, waarin het ging over de wedstrijd tussen beide clubs in december 2017. Manchester City boekte toen een 1-2 zege op Old Trafford.

Ben Kingsley, die de documentaire inspreekt, kadert de wedstrijd in als 'Guardiola versus Mourinho: balbezit versus verdediging, aanvallend voetbal versus de bus parkeren'. In dezelfde aflevering wordt getoond hoe de supporters van Manchester City 'park the bus' scanderen. "Je kunt ook een fantastische film maken én respect tonen voor anderen", zegt Mourinho zaterdag in de Engelse pers. "Je hoeft niet respectloos te zijn om een mooie film te maken. Je kunt wel een rijke club zijn en de beste spelers ter wereld kopen, maar je kunt klasse niet kopen. Dat hebben ze duidelijk laten blijken."

De oefenmeester hoopt Manchester City dit seizoen te onttronen als landskampioen. Vorig seizoen werd Manchester United tweede. "We hebben het onszelf lastig gemaakt, want de enige manier om het nog beter te doen is door kampioen te worden", geeft Mourinho aan. "Als je leest wat er wordt geschreven, lijkt het alsof we zesde of zevende werden en iedereen het beter deed dan wij. Maar we waren tweede." De Portugees stipt echter aan dat de concurrentie niet heeft stilgezeten. Hij verwacht dat meerdere clubs gaan meedoen om de strijd om de titel.

"Liverpool probeert de titel te kopen met hun fantastische investeringen. Chelsea heeft een geweldige selectie en hetzelfde geldt voor Manchester City", analyseert Mourinho. "Tottenham Hotspur heeft zijn spelers behouden: dat is de beste investering die je kunt doen. Ze kunnen wel tweehonderd miljoen euro uitgeven, maar als je dan Harry Kane of Christian Eriksen kwijtraakt … De beste investering was iedereen binnenboord houden. Arsenal zal nog beter worden, ondanks dat ze hun eerste wedstrijd verloren. Het wordt een moeilijk seizoen." Zondag gaat Manchester United op bezoek bij Brighton & Hove Albion.