Kenedy trapt na, ontsnapt aan rood en mist strafschop in extremis

Newcastle United heeft het eerste punt van het seizoen binnen. The Magpies verloren in de eerste speelronde van Tottenham Hotspur (1-2) en hielden Cardiff City zaterdag met tien man op een gelijkspel: 0-0. Toch zal men balen, want diep in blessuretijd miste Kenedy een strafschop in het Cardiff City Stadium.

Kenedy was in de rust ook al de meest besproken speler. Hij trapte na bij Victor Camarasa en ontsnapte aan een kaart en leverde bovendien niet één pass bij een medespeler af. De Braziliaan werd daarmee de eerste veldspeler in de Premier League sinds Nikola Kalinic in maart 2010 die in ten minste 45 minuten tijd niet één volwaardige pass wist te geven.

Scheidsrechter Craig Pawson zag niet dat Kenedy natrapte en omdat het VAR-systeem in de Premier League niet wordt gebruikt, werd de linkspoot niet bestraft. Waarschijnlijk zal de tuchtcommissie zich later over het incident buigen. In de eerste helft was Cardiff de bovenliggende partij, maar honderdprocentkansen creëerde men niet. Newcastle stelde hier pogingen van Kenedy, Ayoze Pérez en Jonjo Shelvey tegenover.

In het tweede bedrijf kreeg Newcastle alsnog een rode kaart. Invaller Isaac Hayden beging een overtreding op Josh Murphy en mocht van Pawson gaan douchen. Hierna hoopte Cardiff de wedstrijd naar zich toe te trekken, maar in de vijfde minuut van de blessuretijd leek het mis te gaan. Sean Morrison veroorzaakte met een handsbal een strafschop en Kenedy ging achter de bal staan. Doelman Neil Etheridge keerde de inzet en daardoor bleef de brilstand staan.