Turken kondigen transfer van Italiaan aan met ‘Godfather-video’

Alessio Cerci gaat aan de slag in Turkije. De 31-jarige rechtsbuiten heeft zich verbonden aan Ankaragücü, dat het seizoen in de Süper Lig vorige week vrijdag begon met een 1-3 nederlaag tegen Galatasaray. Cerci zat zonder club sinds hij vertrok bij Hellas.

Atlético Madrid telde in 2014 vijftien miljoen euro neer voor Cerci, maar zijn verblijf in Spanje liep uit op een teleurstelling. Na huurperiodes bij AC Milan en Genoa besloten los Colchoneros het contract van de Italiaan te ontbinden. De linkspoot ging verder bij Hellas en kwam daar tot 3 doelpunten en 4 assists in 25 wedstrijden.

Ankaragücü heeft de komst van Cerci via social media bekendgemaakt. De club uit de hoofdstad plaatste een video op Twitter waarin men de aanwinst aanduidde als ‘The ItalianFather’, een verwijzing naar de Amerikaanse speelfilm ‘The Godfather’, waarin het op Sicilië geboren personage Vito Corleone de hoofdrol speelt.

Bij Ankaragücü zou Cerci een aanval kunnen vormen met twee aanvallers met een Nederlands paspoort: Youness Mokhtar en Moestafa El Kabir. De club van trainer Ismail Kartal neemt het zondagavond op tegen Alanyaspor, maar het is nog onduidelijk of Cerci tot de selectie behoort.