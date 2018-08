‘Het Beest’ verrast en lijkt carrière af te sluiten in Roemenië

Júlio Baptista heeft een nieuwe club gevonden. De aanvallende middenvelder, 36 jaar, heeft zich voor één seizoen verbonden aan CFR Cluj. De Braziliaan zat sinds de winter van 2017 zonder club, na zijn vertrek bij Orlando City.

Baptista begon zijn loopbaan op achttienjarige leeftijd bij São Paulo en trok in de zomer van 2003 naar Europa, waar hij naam maakte bij Sevilla. Na twee sterke seizoenen met in totaal 38 doelpunten verkaste Het Beest naar Real Madrid, maar behoudens een redelijk eerste seizoen brak de linkspoot niet echt door in de hoofdstad. Wel won hij er in zijn laatste seizoen de landstitel.

Ten tijde van zijn contract in Madrid liet Baptista zich al eens uitlenen aan Arsenal en na zijn derde seizoen liet Real de aanvaller naar AS Roma gaan. Later kwam hij nog uit voor Málaga en Cruzeiro, maar de ervaren aanvaller vertrok recent transfervrij bij die laatste club. Mede dankzij zijn vriendschap met landgenoot Kaká opteerde Baptista in het voorjaar van 2016 voor een contract bij Orlando.

De 48-voudig international speelde 24 wedstrijden voor the Lions en kwam daarin tot 6 doelpunten en 4 assists. Bij Cluj, dat getraind wordt door Toni Conceição, wordt Júlio Baptista ploeggenoot van onder anderen Damjan Djokovic. Deze in Kroatië geboren Nederlander staat sinds vorig jaar zomer onder contract bij Cluj. Een interview met hem is hier te lezen.