‘Hopelijk kan Kluivert een verrassing worden in de Serie A’

AS Roma trapt het competitieseizoen zondag af met een uitwedstrijd tegen Torino. Justin Kluivert maakt deel uit van de 24-koppige selectie en Luca Toni is benieuwd wat de negentienjarige linksbuiten gaat laten zien. De oud-spits zegt de nodige verwachtingen te hebben van de international van Oranje.

“We moeten hem nog een beetje ontdekken, dat geldt eigenlijk voor het hele nieuwe Roma. Maar ik denk dat hij een geweldige aankoop is voor de toekomst. Soms kan hij onvoorspelbaar zijn, maar hopelijk weet hij zijn plekje te vinden en kan hij een verrassing worden in de Serie A”, aldus de 41-jarige Toni in gesprek met La Gazzetta dello Sport.

Sportief directeur Monchi maakte 17,25 miljoen euro over naar de bankrekening van Ajax; Kluivert had nog maar een contract voor één seizoen in de Johan Cruijff ArenA. De transfersom kan door variabelen oplopen tot 22,75 miljoen. Kluivert tekende in het Stadio Olimpico een contract voor vijf seizoenen.

In een interview met de Volkskrant vertelde Kluivert kort voor zijn transfer dat hij de houding van de clubleiding van Ajax niet kon waarderen: “Ik voel me onder druk gezet. Het belangrijkste voor Ajax is dat ik mijn contract verleng. Dan gaat het niet om het voetbal, maar om geld (…) Door alle speculaties is de emmer vol geraakt. En ik maak de keuze, niet mijn moeder of mijn vader”, zo werd Kluivert geciteerd.