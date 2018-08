Aanvalstalent van Ajax opteert voor vertrek en tekent in Serie A

Denilho Cleonise heeft Ajax verlaten. De zestienjarige linksbuiten heeft een contract voor drie seizoenen getekend bij Genoa en sluit aan bij de Onder-19 van trainer Carlo Sabatini. Cleonise heeft zijn transfer via Instagram bekendgemaakt.

“Gelukkig met mijn nieuwe club”, schrijft het talent. Als een verrassing komt de overstap niet, want diverse Italiaanse media meldden dinsdag al dat Cleonise ‘binnen enkele uren’ zou tekenen in Genua. Het is onduidelijk waarom hij heeft gekozen voor een vertrek bij Ajax.

De aanvaller kwam een jaar geleden over van AZ en werd aan de selectie van de Onder-17 toegevoegd. De voormalig amateurspeler van Zeeburgia zou dit seizoen een rol gaan spelen bij de Onder-19 van John Heitinga, maar dat gaat dus niet meer door.