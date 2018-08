‘Janssen ligt maanden uit de roulatie en kan transfer vergeten’

Vincent Janssen lijkt deze zomer niet meer van club te veranderen. De aanvaller heeft volgens boulevardkrant The Sun een blessure opgelopen die hem ten minste tot december aan de kant houdt. Het is onduidelijk om wat voor kwetsuur het precies gaat.

De 24-jarige Janssen moest onlangs het shirt met rugnummer negen inleveren. Het leek er dan ook op dat hij op korte termijn zou vertrekken, en waarschijnlijk zou terugkeren bij het Fenerbahçe van trainer Phillip Cocu. Hij staat echter nog altijd onder contract op Wembley en de vermeende blessure is daar mogelijk een verklaring voor.

Janssen maakte in de zomer van 2016 voor twintig miljoen euro exclusief variabelen de overstap van AZ naar Tottenham. Sindsdien speelde hij 39 wedstrijden in het eerste elftal van the Spurs en daarin scoorde hij slechts zes keer. Zijn contract loopt er nog twee seizoenen door.

Sky Sports meldde onlangs dat Tottenham bereid is om Janssen aan Fenerbahçe te verhuren met een verplichte optie tot koop, van naar verluidt tien miljoen euro. In de voorbije voetbaljaargang kwam hij tot vier treffers en vier assists in zestien wedstrijden voor de grootmacht uit Turkije.