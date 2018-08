‘Je kunt je vraagtekens zetten achter het empathisch vermogen van Ten Hag’

In de eerste weken van het seizoen is het nodige gezegd en geschreven over het functioneren van Erik ten Hag als trainer van Ajax. Volgens Jaap de Groot, journalist van De Telegraaf, maakt de oefenmeester het zichzelf niet altijd even makkelijk. Hij haalt de soap rond Amin Younes van vorig seizoen aan als voorbeeld.

“Ten Hag moet echt leveren. Hij heeft wel een extra portie boven zijn hoofd hangen. Dat begon vorig seizoen al met Younes. Een Duits international werd uit de selectie gezet, omdat hij weigerde in te vallen”, zegt De Groot bij NH Sportcafé. Hij wil de houding van Younes niet goedpraten, maar stelt dat de groep hoopte op ‘een menselijke kant van Ten Hag’. “De bonuspunten ben je dan kwijt als je ook nog een extra straf geeft.”

“Je kunt dan je vraagtekens zetten achter zijn empathisch vermogen”, vervolgt de journalist. “Ik zie het als een kat in een vreemd pakhuis. Ook met de wissel van Hakim Ziyech tegen Standard Luik. Iedereen dacht dat hij een publiekswissel kreeg, maar Ten Hag gaf na afloop aan dat hij rust kreeg. De plaatsing voor de Champions League is ook voor hem cruciaal.”