PSV’er speelt tweede wedstrijd: ‘Vergeet niet waar hij vandaan komt’

Maximiliano Romero heeft zijn tweede wedstrijd als PSV’er achter de rug. De negentienjarige aanvaller deed al negen minuten mee in de competitiewedstrijd tegen FC Utrecht (4-0) en vrijdag kwam hij in actie bij de beloften. De Argentijn speelde negentig minuten tegen FC Eindhoven (2-1).

“We geven hem de tijd die hij nodig heeft”, reageert trainer Dennis Haar in het Eindhovens Dagblad. “Maxi is een fijne gozer, die er alles aan gedaan heeft tegen Eindhoven. Vergeet niet waar hij vandaan komt, hij heeft er maandenlang uit gelegen.”

“Dit is voor hem een volgende stap en nu proberen we samen stappen te zetten op weg naar meer.” Romero zou eigenlijk pas deze zomer naar PSV verhuizen. De kampioen slaagde er echter in om hem in januari al te huren van Vélez Sarsfield om hem vervolgens voor ruim tien miljoen euro definitief over te laten komen.

Zo zou hij in een half jaar tijd al kunnen wennen bij zijn nieuwe club. Door een bovenbeenblessure was dat echter nog niet helemaal gelukt. In dienst van zijn vorige werkgever kwam de spits, die tot medio 2023 heeft getekend, tot negen doelpunten in veertig wedstrijden.