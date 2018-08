‘Het is ondenkbaar om met een dikke buik een testtraining af te werken’

Mathias Pogba was eerder deze maand op proef bij KFC Uerdingen 05, maar kreeg geen contract. Trainer Stefan Krämer vertelde aan BILD dat de aanvaller uit Guinee in fysiek opzicht ‘niet in een goede staat’ verkeert. Hij voegde daaraan toe dat Pogba ‘nog te veel kilo’s aan de heupen heeft hangen’.

Pogba reageert in een interview met Reviersport geagiteerd: “Ik wilde aantonen dat ik niet te zwaar ben. Ik ben van mening dat de club een totaal gebrek aan professionaliteit aan de dag heeft gelegd”, steekt de voormalig aanvaller van Sparta Rotterdam van wal. Hij zit sinds zijn vertrek van Het Kasteel al zonder club.

“Dit is de eerste keer dat mij zoiets is overkomen in mijn carrière. Ik heb niets tegen de club, voorzitter of sportief directeur, want ik ben heel goed opgevangen bij Uerdingen. Het gaat hier enkel om de uitspraken van de trainer. Ik vind het werkelijk waar beschamend, want ik ben hier erg oneerlijk behandeld”, vervolgt Pogba.

“Het is voor iedere profvoetballer met ambities ondenkbaar om met een dikke buik of brede heupen op te dagen bij een testtraining. Zelfs als het bij mij het geval was geweest, hoort zoiets binnenskamers te blijven. Ik ben nu klaar voor een uitdaging bij een andere ploeg, een team dat mij vertrouwt en waarbij ik kan doen wat ik het liefst doe: voetballen.”