Guardiola sluit komst van Italiaans icoon met ‘geweldige carrière’ uit

Claudio Marchisio liet zijn contract bij Juventus vrijdag ontbinden. De middenvelder lag nog tot medio 2020 vast, maar omdat hij niet meer zeker was van zijn basisplaats, besloot de directie mee te werken aan een transfervrij vertrek. Marchisio gaat in ieder geval niet naar Manchester City, zegt Josep Guardiola.

De 32-jarige Marchisio zou het gat kunnen opvullen dat door de knieblessure van Kevin De Bruyne is ontstaan. De middenvelder ligt ongeveer drie maanden in de lappenmand. “Nee”, antwoordde Guardiola op de persconferentie op de vraag of the Citizens een poging gaan wagen om Marchisio naar het Etihad Stadium te halen.

“Eerst wil ik een compliment maken voor zijn carrière. Hij heeft een geweldige carrière gehad bij Juventus en de nationale ploeg. In december zullen we zien wat er in de volgende transferperiode gebeurt, maar nu is deze selectie de selectie die we hebben”, aldus Guardiola. Marchisio speelde 25 jaar voor het Juventus van Massimiliano Allegri.

De 55-voudig international van Italië lijkt naar AS Monaco te gaan, maar ook clubs uit de Major League Soccer, China, Australië en de Verenigde Arabische Emiraten zouden belangstelling hebben. Marchisio speelde 389 wedstrijden voor Juventus en kwam daarin tot 37 doelpunten.