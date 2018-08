Zoet: ‘Ik vind mezelf te goed om ergens heen te gaan waar ik niet zou spelen’

Voor Jeroen Zoet leek een vertrek bij PSV aanstaande, maar de 27-jarige sluitpost verlengde zijn contract en ligt zodoende nog tot medio 2021 vast. Hij geeft in gesprek met de NOS aan dat er wel degelijk aanbiedingen waren. Zoet wil dit seizoen echter ieder weekend aan spelen toekomen en is daarom in Eindhoven gebleven.

“Ik heb een mooi nieuw contract getekend, zeker. Ik heb opties overwogen, maar heb voor mezelf de overweging gemaakt dat ik ieder weekend moet spelen. Ik vind mezelf te goed om ergens heen te gaan waar ik niet zou spelen. De Champions League heeft ook meegespeeld, maar vooral het gevoel dat goed moet zijn. Het gaat om het totaalplaatje en ik koester wat ik hier heb”, zegt Zoet, die de selectie van PSV grotendeels intact zag blijven.

“PSV heeft er alles aan gedaan om een aantal andere jongens binnen de club te houden. We weten wat het is om kampioen te worden, dat gevoel willen we overbrengen naar iedereen”, vervolgt de sluitpost. Hij is dit seizoen niet bang voor Ajax, dat zich flink versterkte. “Wij hoeven het niet van de daken te schreeuwen, maar voor ons is het doel duidelijk: kampioen worden. Dat hoeft niet elke dag naar buiten gebracht te worden.”

“De manier van spelen bevalt me. Ik zie nieuwe uitdagingen voor dit seizoen”, zegt Zoet. Zijn keuze om te blijven heeft ook deels te maken met Oranje, waar hij met Jasper Cillessen lijkt te strijden om een plaats onder de lat. "Het is belangrijk dat ik hier goed speel in de competitie en Europees. Ik heb mijn ding in dat geval gedaan en dan ligt de keuze bij anderen.”