‘Hazard kan de beste worden, maar het hangt van hemzelf af’

Eden Hazard werd de afgelopen weken nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid. De aanvaller staat echter nog altijd onder contract bij Chelsea en daar is Maurizio Sarri blij mee. De manager kijkt uit naar wat de 27-jarige Belg in het huidige voetbaljaar gaat laten zien in clubverband.

Hazard is in de ogen van de opvolger van Antonio Conte ‘een van de belangrijkste spelers in Europa’: “Maar mijns inziens kan hij nog beter. Hij kan de beste worden. Het hangt van hem af. Hij kan de beste worden op het gebied van techniek en doelpunten maken, maar ik denk dat het echt alleen van hem afhangt. Van zijn geest.”

Sarri erkent wel dat hij bang was dat Hazard deze zomer naar het Santiago Bernabéu zou verhuizen: “Natuurlijk was ik bezorgd over dit ‘probleem’. Nadat ik hem voor het eerst sprak, was ik er zeker van dat hij zou blijven. Dus al met al ben ik een dag of twintig bezorgd geweest, langer niet. Chelsea is een van de belangrijkste clubs in Europa.”

“En”, zo gaat de Italiaan verder, “een van de belangrijkste clubs in Europa kan geen belangrijke speler verkopen zonder dat men de mogelijkheid heeft een speler van hetzelfde niveau terug te kopen.” De 27-jarige Hazard gaf tegen Huddersfield Town (0-3) een assist en zaterdagavond volgt de thuiswedstrijd tegen Arsenal.