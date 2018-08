‘We hebben dankzij City de duurste en beste software- en meetsystemen’

NAC Breda werkt inmiddels tweeënhalf jaar intensief samen met Manchester City. Dit seizoen worden Arijanet Muric, Luka Ilic, Paolo Fernandes en Erik Palmer-Brown gehuurd van the Citizens, terwijl Greg Leigh via het netwerk van de Engelse topclub in Breda terechtkwam. Dankzij Manchester City is het trainingscomplex van NAC inmiddels ook van alle gemakken voorzien.

“We hebben dankzij City de duurste en beste software- en meetsystemen, die direct zijn gekoppeld aan Manchester. Je bent continu van elkaar op de hoogte. Er is voortdurend overleg en gegevensuitwisseling. We krijgen alle ingangen en kwaliteitsimpulsen om hetzelfde te kunnen werken. Op die manier investeert City in ons”, zegt Hans Smulders, technisch directeur bij NAC, in gesprek met De Telegraaf. Zo is er tegenwoordig bijvoorbeeld een bioscoopzaal ingericht op het trainingscomplex met groot touchscreen, waarop alles kan worden geanalyseerd.

“We hebben nu ook een grotere staf met specialisten, zoals een sportpsycholoog en diëtist. Dat was zonder City allemaal niet mogelijk geweest of veel minder snel gegaan. Dat heeft ook impact op onze eigen jongens, die daarvan gebruikmaken”, vervolgt Smulders, die wijst op de doorstroom van eigen jeugd. Hij vertelt dat men in het begin aan de spelers van Manchester City moest uitleggen wat NAC precies was.

“Nu zien ze: potverdomme, onze Angelino die heeft z’n carrière een boost gegeven bij NAC en een toptransfer naar PSV verdiend. Die jongens hebben met elkaar in die opleiding gezeten, een aantal is daar met elkaar opgegroeid”, zegt de technisch directeur van NAC. Hij zegt dat het vertrekpunt is dat City spelers naar Nederland stuurt die voor het eerst verhuurd worden. “Jongens die hun situatie dáár ontgroeid zijn. Het kan zijn dat ik heel enthousiast ben over een speler, maar zij aangeven dat hij bijvoorbeeld mentaal nog niet klaar is voor een stap naar ons.”