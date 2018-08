‘Hypocrisie’ bij Feyenoord: ‘Berghuis zal ermee wegkomen’

Henk Spaan is van mening dat Feyenoord zich hypocriet gedraagt. De club uit Rotterdam legde Jean-Paul Boëtius een boete op én hield hem buiten de selectie voor het duel met AS Trencín, nadat de aanvaller tegen De Graafschap rood had gekregen. Tegen Trencín had ook Steven Berghuis rood moeten krijgen, aldus Spaan.

De journalist schrijft in zijn column voor Het Parool dat de gele kaart die Berghuis ontving, een te lichte straf was van de scheidsrechter: “Feyenoord kan Boëtius wel schorsen en wegsturen voor applaudisseren tegen de scheids, maar wat doen ze met Berghuis, die kort voor rust een rode kaart had moeten hebben na een achterlijke tweebenige tackle?”

“Het oordeel van de club berust toch niet op een fout van de scheidsrechter? Berghuis zal ermee wegkomen, want in het voetbal is meten met twee maten en verregaande hypocrisie de specialiteit van het huis”, aldus Spaan in de krant. Feyenoord bestrafte Boëtius niet alleen vanwege zijn rode kaart tegen De Graafschap, maar ook omdat het zijn tweede misstap was.

De voormalig international van het Nederlands elftal, één cap, weigerde na de vriendschappelijke ontmoeting met Fenerbahçe immers te trainen. Daarvoor kreeg hij al een boete en werd hij een week uit de selectie gezet. Volgens diverse media in Nederland heeft Feyenoord de 24-jarige Boëtius laten weten dat hij mag uitzien naar een nieuwe club.