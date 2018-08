‘Ik denk dat alleen United en Real Madrid hem zouden kunnen weglokken’

Mauricio Pochettino verlengde onlangs zijn contract bij Tottenham Hotspur en ligt zodoende nog vast tot medio 2023 in Noord-Londen. Real Madrid klopte daarna nog tevergeefs aan bij de Argentijn en volgens Jermaine Jenas had de oefenmeester diep van binnen naar de Koninklijke willen verkassen. De oud-middenvelder stelt dat Manchester United en Real Madrid de droomclubs van Pochettino kunnen zijn.

“Real Madrid zit al een tijdje achter hem aan, denk ik. Het is een grote test geweest. Want ik denk dat Pochettino diep van binnen heel graag naar Real wil”, zegt Jenas tegenover de Daily Star. “Ik denk dat alleen Manchester United en Real Madrid hem zouden kunnen weglokken. Denk er maar eens over na: Jürgen Klopp blijft voorlopig bij Liverpool, Chelsea wisselt iedere twee minuten van manager.”

“Als hij naar Chelsea zou gaan, zou hij alles ruïneren wat hij bij Tottenham heeft opgebouwd. Hij heeft al gezegd dat hij niet naar Barcelona zal gaan, vanwege zijn band met Espanyol”, vervolgt de oud-middenvelder van Tottenham Hotspur. “Dan blijven United en Real over. Je hebt ook nog wel Paris Saint-Germain en Bayern München, maar ik denk dat hij graag in de Premier League blijft of teruggaat naar LaLiga.”

“Het zou me niet verbazen als United voor Pochettino gaat, als Mourinho besluit te vertrekken. Als je kijkt wat er bij Tottenham gebeurt, zou het me verbazen als hij nog lang blijft. Hij klaagt weinig, maar alle grote clubs willen hem graag aan het roer hebben. Het is aan hem wanneer hij eraan toegeeft. Het ligt eraan of hij haast heeft om de volgende stap in zijn loopbaan te zetten. Het zou me alleen verbazen als hij bij Tottenham vertrekt zonder prijzen te hebben gewonnen, omdat een dienstverband bij United of Real altijd beschikbaar zal zijn als hij wil”, besluit Jenas.