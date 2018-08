‘Ik zie hem gewoon niet als een typische Barcelona-speler’

Er wordt nog altijd gesproken over het naderende vertrek van Paul Pogba bij Manchester United. De Franse middenvelder zou the Red Devils in de laatste weken van augustus nog moeten verruilen voor Barcelona. Paul Scholes hoopt dat Pogba blijft, maar is van mening dat hij geen typische Barcelona-speler is.

“Hij heeft enorme kwaliteiten, maar heeft die nog niet laten zien. Hopelijk kan hij eraan bijdragen dat Manchester United meedoet om de titel. We moeten hopen dat hij blijft, want het schiet niet op als een team zijn beste speler kwijtraakt. Ik zie hem gewoon niet als een typische Barcelona-speler”, zegt Scholes tegenover de BBC. De Engelse media berichtten afgelopen week geregeld over de ernstig verstoorde relatie tussen Pogba en manager José Mourinho.

“Ik weet niet of er iets aan de hand is, dat lezen we wel. Wat weten we precies? Dat weet ik niet”, vervolgt de oud-middenvelder van Manchester United. “We weten allemaal welke kwaliteiten hij heeft: hij is sterk en echte atleet. Het probleem is dat hij het alleen eens in de drie of vier wedstrijden laat zien. Als je meedoet om de landstitel is dat gewoon niet genoeg. Ik denk dat Paul vaker goed moet spelen.”

“Tegen Leicester City heeft hij wilskracht laten zien, maar dat moet hij iedere week doen. Ik dacht dat hij al direct na zijn komst aanvoerder gemaakt zou worden. Geef hem wat verantwoordelijkheid, als jonge speler. Er was niet echt een uitgesproken aanvoerder in dit team van Manchester United, dus ik hoop dat hij die rol kan invullen. Als hij de verantwoordelijkheid aankan, moet hij de aanvoerdersband houden”, besluit Scholes.