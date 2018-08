‘Wij hielden van een stapavondje na een wedstrijd, maar hij ging naar bed’

Mark van Bommel keert vandaag als hoofdtrainer van PSV terug bij de club waar hij dertien jaar speelde: Fortuna Sittard. De oud-voetballer, die op zestienjarige leeftijd in het eerste van Fortuna debuteerde, liet al op jonge leeftijd zien dat hij het woord opgeven nooit heeft gekend, niet van verliezen houdt en bezeten is van voetbal. “Dat Mark nu trainer is, verbaast mij niet”, vertelt voormalig ploeggenoot Patrick Paauwe in het Algemeen Dagblad.

“Als jochie viel het me al op hoe bezeten hij was. Heel berekenend ook, altijd in controle. Mark wist al heel snel hoe het voetbalwereldje in elkaar stak'', zegt Paauwe. “Nóg een kenmerk van Mark: het serieuze. We hadden in die jaren een leuk ploegje bij Fortuna met Wilfred Bouma, Jürgen Dirkx en Fernando Ricksen. Pikkies van een jaar of achttien, negentien waren we, jongens die ook wel van een stapavondje hielden na een wedstrijd.”

“Er was er dan eentje die meestal thuisbleef: Mark. Die ging netjes naar bed.” Van Bommel erkende destijds dat hij geen womanizer was. “Wij hadden het in de kleedkamer over onze veroveringen in het café. Mark praatte over voetbal, altijd over voetbal. Daar plaagden we hem soms wel eens mee. Zeker toen later zijn eerste verkering nota bene de dochter van onze trainer Bert van Marwijk was. Dat volledig voor zijn vak leven, toen al; het zegt alles over de serieuze prof die hij als ventje al was.''

Vader en erelid John van Bommel is maar wat trots op zijn zoon en zal vanavond op de tribunes van het Limburgse stadion zitten. “Reken maar dat hij ook in deze job de top wil bereiken. Aard van het beestje. Echt, ik ben zó trots op die jongen.''