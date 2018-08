Gewilde Scherpen: ‘De tweede mijlpaal: vaste doelman van Feyenoord worden’

Kjell Scherpen wil niet langer door zaakwaarnemers worden gebeld. De eerste doelman van FC Emmen, achttien jaar, werd daags na zijn Eredivisie-debuut tegen ADO Den Haag (1-2) door tien zaakwaarnemers gebeld en het aantal begon afgelopen week op te lopen naar twintig. “Maar ze hebben pech”, benadrukt de doelman aan RTV Drenthe.

“Bij de tiende vond ik het wel genoeg. Maar ik ben netjes gebleven, heb ze allemaal keurig een bericht gestuurd dat ik een prima zaakwaarnemer heb”, doelt Scherpen op Edwin Olde Riekerink. De tiener kreeg de voorbije dagen veel lof van diverse journalisten en analisten. Hij vond de complimenten van Gertjan Verbeek het meest bijzonder. De ex-coach van onder meer Feyenoord ziet in de doelman 'de toekomstige keeper van het Nederlands elftal'.

“Om die woorden moest ik wel glimlachen. Mooi als zo iemand dat zegt. Het geeft me nog meer motivatie om het waar te laten maken”, stelt Scherpen, die ondanks zijn nuchterheid toch ook dromen heeft. “Ik ben al heel lang fan van Feyenoord. Nu ik mijn eerste doel, keepen in de hoofdmacht van FC Emmen, heb bereikt ga ik vol voor de tweede mijlpaal: vaste doelman van Feyenoord worden.”

“Of ik de kwaliteiten heb? Ja, dat denk ik wel. Nu is het aan mij om het waar te maken.” Scherpen is voorlopig eerste doelman boven Dennis Telgenkamp. Laatstgenoemde raakte in de voorbereiding geblesseerd en nu heeft Scherpen zijn kans gepakt.