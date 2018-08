‘Ik heb ook de geruchten gehoord over Real Betis, maar ik blijf bij Ajax, hoor’

Nicolás Tagliafico wil na het WK met Argentinië de groepsfase van de Champions League halen én kampioen worden met Ajax. De 25-jarige linkerverdediger is dan ook helemaal niet bezig met een zomerse transfer, ook al werd en wordt zijn naam met diverse clubs in verband gebracht. “Mijn toekomst ligt zeker komend seizoen bij Ajax.”

“Ik heb ook de geruchten gehoord over Real Betis, maar ik blijf bij Ajax, hoor”, verzekert Tagliafico zaterdag in het Algemeen Dagblad. “Ik ben hier net en voel me steeds beter op mijn gemak. Of ik later weer terug wil keren in de Primera División? Mijn jaartje bij Real Murcia (seizoen 2012-2013) was in een andere fase van mijn carrière.”

“Ik zeg niet: mijn loopbaan is mislukt als ik daar niet terechtkom. Nu heb ik meer gevoel bij de Premier League. Ooit wil ik in de sterkste competitie van de wereld spelen”, erkent Tagliafico, die in januari voor circa vier miljoen euro van Independiente overkwam en sindsdien niet meer uit de hoofdmacht van Ajax is weg te denken.

Tagliafico weet dat Ajax een krachttoer zal moeten leveren om ten koste van Dynamo Kiev, ‘met die grote sterke spelers’, de Champions League te bereiken. “Tegen Standard Luik was het soms genieten op het veld. Eigenlijk speelde iedereen goed. Het was het beste duel van Ajax sinds mijn komst. “