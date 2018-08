Drenthe: ‘Hij vroeg aan mij hoe oud ik was en ik zei: ‘Ik heb zes kinderen’’

Royston Drenthe maakte vrijdagavond zijn officiële debuut in het tenue van Sparta Rotterdam. Het team van Henk Fraser verloor met 2-1 van FC Twente. Drenthe baalt van de nederlaag in Enschede, maar mag, twee jaar nadat hij eigenlijk gestopt was, naar eigen zeggen niet klagen over zijn fysieke gesteldheid. “Ik ben fit. Het was niet zo dat ik negentig minuten zonder problemen kon spelen, maar als prof moet je soms tot het gaatje gaan.”

Drenthe was vooral trots op het feit dat hij weer een volwaardige prof is. “Je blijft een mens van vlees en bloed. Je weet dat je dit soort dingen niet zomaar krijgt voorgeschoteld”, vertelde de ex-speler van onder meer Real Madrid en Feyenoord in gesprek met FOX Sports. “Je moet er enorm hard voor werken. Ook al heb je kwaliteiten, soms kom je niet eens aan de top. Maar ik pak nu weer mijn kans.”

“Dat maakt je soms emotioneel, maar ook blij. In dit geval ben ik ondanks de nederlaag een trots man”, benadrukte Drenthe. “Vandaag hebben jullie een begin gezien. Je kan op me bouwen. Ik ga voor goede wedstrijden en inzet. Dat is het allerbelangrijkste. Ik ben de tweede aanvoerder en die rol wil ik goed invullen.”

Drenthe voelt zich inmiddels een ’veteraantje’ en vindt 31 jaar ‘niet niks’. “Ik moet erom lachen, maar ik ben nu gewoon een veteraantje. Dat voelt soms ook zo. Ik moest af en toe achter die Spanjaard van FC Twente aan, die Aitor Cantalapiedra. Hij is 22 en vroeg aan mij hoe oud ik was. Ik zei: ’Ik heb zes kinderen!’ Ja, dat is wel grappig. Het is een beetje alsof opa vertelt.”